台中市長盧秀燕5日進行施政報告，市議員楊典忠表示，市長施政報告把海線轉運站變不見了，前朝8大轉運站減剩4座；他認為位在沙鹿的海線轉運站是捷運藍線與海線鐵路的交會轉運站，前朝也都完成規劃及基本設計，所以這樣的報告內容等於是讓海線轉運站「被消失」，身為海線議員要向市府提出嚴正抗議，這樣的施政報告時在太離譜了！希望盧市長不能忽視海線民眾的交通權益。

楊典忠說，沙鹿轉運站海線門戶的重要轉乘點，整合公車客運、雙港捷運、捷運藍線及山手線之多功能轉運中心，因此定位為串連捷運藍線、大台中山手線及市區公車等轉運接駁。

未來將帶動沙鹿車站沿線商業開發價值，用以串聯整個臺中港特定區沿線之高美濕地、梧棲漁港等帶狀的觀光遊憩廊帶與鄰近多樣之觀光資源，以及三井OUTLET PARK開發後續群聚效應，發展成多元服務之海線複合式轉運中心。沙鹿轉運中心規劃於沙鹿區青年路之停57用地，步行至台鐵沙鹿站約300公尺。

對於捷運藍線的進度，楊典忠表示，108年初盧市長剛上任就說兩年內完成綜合規劃，現在109年5月施政報告、交通局專案報告還是寫兩年內完成；「前兩年、後兩年，一個任期才4年，哪裡有那麼多兩年可以拖！」如果去年報告的「兩年內」是今年底，那市長施政報告應該寫清楚109年底前完成，如果疫情影響公聽會或說明會舉辦，可以改用線上進行，不要用公聽會延宕捷運藍線進度。

(中時 )