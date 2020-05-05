校長李昭嫻（左三）籌措經費贈送耐用美觀的運動鞋，圓孩子第一個夢。（善水國民中小學提供／王文吉台中傳真）

全國首創中介教育的台中市立善水國民中小學，5日舉辦慶祝母親節「義剪贈鞋，善水傳愛」活動，校方邀請3位髮型師為全校孩子義剪。活動串聯防疫品、贈鞋等，象徵期待孩子由上至下、由頭至腳，許孩子一個「鞋」槓人生、頭「腳」崢嶸的機會。

校長李昭嫻發覺在特別日子中，孩子期待能跟普通家庭一樣，有被父母愛護及關心的疼愛，也察覺孩子喜歡有個舒爽好看的髮型及一雙好穿的運動鞋，能在假日回到原生家庭或機構中，讓家人看到自己快樂成長的一面。

於是邀請奇葳髮廊參訪學校，Tina設計師了解孩子的特別成長歷程，主動發想為孩子義剪髮型，除即刻付諸行動，另再號召丸子、娃娃2位設計師協助，並表示能幫助家庭失能的中輟學生，為社會盡一份心力是一件有福報的事。

李昭嫻約孩子到校長室的圓夢繪寫中，察覺「鞋子」竟是孩子的第一需求，於是籌措經費，在母親節前夕贈送耐用美觀的運動鞋，圓孩子第一個夢，希望孩子能健康運動，未來前程要「走的好、走的穩」。孩子拿到期待已久的運動鞋，流露出非常開心及感恩的眼神。

全人家長會長協會理事長陳昭舒贈送學校4部筆電，沙鹿德林宮主委王世雄及美仁里長陳建良分別致贈全校師生口罩內襯墊片1200份及口罩夾，校長李昭嫻也代表國教署及教育局贈送每位學生運動鞋及手機傳輸線。善水孩子在滿滿的愛心中，圍成「同心鞋力」圓回贈感恩卡。

善水國中小慶祝母親節活動在義剪及贈鞋等活動完成後，全體貴賓及師生領著感恩卡、拉著恰為防疫戶外距離的1公尺代表「愛的連結」的傳輸線，人龍圍成「同心鞋力」同心圓大合照，為活動畫下溫馨及有意義的句點。

李昭嫻表示，學校以「上善若水」為教育主軸，「接納、關懷、成長」為願景，隨時陪伴每位需要的孩子。善水國中小一定在中介教育這塊園地中永續經營，幫助中輟學生及失能家庭，永遠不放棄任何一位孩子。

(中時 )