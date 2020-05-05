股神巴菲特也難逃疫情重創，旗下公司柏克夏海瑟威首季暴虧500億美元，並出清達美等所有航空公司股票，外界好奇到底誰接手這些股票？美國證券商透露，就是一票散戶大軍。

波克夏上季淨損497.5 億美元，營業利益年增6%，仍優於市場預期。由於疫情重擊旅遊業，巴菲特原先還打算抄底航空股，不過他2日在線上股東會上坦承犯了錯，看錯這個產業，以為可用不錯的價格買進，但疫情爆發後，發現自己思考欠周慮，於是上個月賣掉美國航空、達美航空、西南航空和聯合航空等4家航空公司的股權。

CNBC報導，金融電子交易平台德美利證券（TD Ameritrade）首席市場策略師JJ Kinahan受訪時表示，這4大航空股被散戶買走了，應該是著眼於長期投資，他不認為買進這些股票的人，是期待航空業能立即復甦。

交易平台數據也顯示，4月受散戶青睞的股票還包括飛機製造商波音和嘉年華遊輪集團（Carnival Corp.）；除了航空股、郵輪公司外，投資人也低接埃克森美孚、迪士尼和AT&T等個股。

巴菲特出清航空股消息曝光後，周一（4日）相關個股股價大暴殺，美國航空和達美航空分別重挫7.71%、6.43%，西南航空與聯合大陸控股則下跌逾5%。

(中時電子報)