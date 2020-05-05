歡慶母親節，桃園婦幼隊舉辦臉書按讚分享抽知名廚具組活動。(婦幼隊提供／蔡依珍桃園傳真)

母親節即將到來，桃園市婦幼隊為迎接5月溫馨母親節，加碼抽出媽媽們最實用的精美禮品，包括一獎【日式琺瑯單柄牛奶鍋】3個；二獎【樂美雅＃304不鏽鋼餐具組】5組；三獎【抗菌防霉砧板】12個，歡迎上桃園市政府警察局臉書粉絲團按讚分享抽好禮。

婦幼隊隊長盧昱嘉表示，趁母親節前夕，藉有獎徵答題目提醒大家重視性別平等與婦女權益保障。盧昱嘉指出，我國的法律對於婦女權益的保障已越來越完善，無論是「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」、「家庭暴力防治法」亦或是「性騷擾防治法」等法律規定，皆是為提升婦女權益進而達到性別平等而實施。

婦幼隊指出，每月都會辦理婦幼安全宣導限時有獎徵答活動，5月特別加碼送好禮，參加方式只要到桃園市政府警察局臉書粉絲團按讚，並Tag3個好友公開分享連結，留言「愛要抱抱 不要暴暴 媽咪I love U」，填寫GOOGLE表單後，即有機會獲得精美實用廚具。

盧昱嘉說，一旦權益受侵害，只要妳敢用、會用並善用法律「盾牌」來保護自己，就有機會開啟不同的人生扉頁，呼籲女性朋友多愛自己一點，因為「愛要美麗，拒絕暴力」。盧昱嘉也預祝女性同胞母親節快樂。

(中時 )