防衛世界(Defense World)報導，駐平壤的俄羅斯大使館在官方網頁上寫道，「北韓領導者金正恩，被授予俄羅斯朝鮮半島解放戰爭75週年紀念獎章」，俄羅斯駐平壤大使亞歷山大·梅塞哥拉（Alexander Matsegora），星期二在平壤的萬壽台國會大廈前舉行的儀式上，將獎章交給了外交部長李善權，金正恩並沒有親自領取。

俄羅斯大使表示，金正恩被授予「 1941年至1945年偉大衛國戰爭勝利75年紀念章」，以表彰他對紀念蘇聯犠牲士兵的重大貢獻。有許多蘇聯士兵的遺骨被埋葬在北韓國內，而且北韓官方相當用心地在在維持這些墓地，也成立和紀念館，因此俄羅斯相當感謝。

據大使館稱，北韓境內有11座萬人塚，和345座蘇聯士兵墳墓，總共埋葬約1375位有名有姓的蘇聯戰士。這些戰亡者，是在1945年的「解放朝鮮戰爭」，蘇聯軍與日軍戰鬥，其中有4700多名蘇聯士兵戰死。平壤的「解放紀念碑」，也提到這些為北韓戰鬥的蘇聯士兵。

儀式結束後，俄羅斯大使和朝鮮外交部長舉行了簡短對話，確認兩國繼續遵照去年4月的「海參崴協議」，進一步發展和加強多方面的經濟合作。

(中時電子報)