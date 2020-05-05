豬鼻蛇全球僅有3個品種。（照片來源：臉書社團《爆系知識家》）

長得一副「土虱臉」，還擁有一張血盆大口，後面還拖著長長的身體，有網友發問這是什麼怪蟲？但牠其實不是蟲而是蛇，而且世界上僅有3個品種，牠就是「豬鼻蛇」。

有網友在臉書社團《爆系知識家》貼出照片發問：「抱歉！我又有疑問了請問各位大德，這隻像土虱的蟲是什麼？#感恩大家的回答」。

社員立即回覆：豬鼻蛇屬（學名：Heterodon）是蛇亞目新蛇科下的一個屬，屬下的蛇種主要分布於北美洲。此屬的蛇最大特色是牠們的鼻端吻部位置是微微向上崛起的，而且牠們在面臨威脅時也有著相當特殊的表現。目前豬鼻蛇屬下有三個品種已被確認。

豬鼻蛇遇到危險會把頸部壓得扁平，張開皮摺，並昂起頭部發出嘶嘶聲響，企圖把敵人嚇跑，就像眼鏡蛇一樣。但假如這招不管用，豬鼻蛇不會真的咬下去，反而是立刻「裝死」。

其他社員也紛紛回：「這會讓人誤以為被車碾過」、「那腮幫子，是吞了六吋手機所造成的嗎？」、「沒張嘴真的很像網子類的垃圾」、「沒看留言我還以為是廢棄的輪胎皮」、「我以為...是蛇脫下的皮」。

(中時電子報)