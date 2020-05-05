勞動部為降低疫情對勞工生計的衝擊，針對低薪、弱勢自營作業者及無一定雇主勞工，提供生活補貼。截至5月4日止，職業工會已送件105萬2千件，經勞保局審核後，目前已有86％符合條件的民眾來申請。

為降低新冠肺炎疫情對勞工生計的衝擊，勞動部推出「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」。勞動部勞保局統計，勞保局統計至4月30日止，職業工會已送件100萬2000件，經勞保局審核後，已有92萬3000人收到3萬元的生活補貼，合計金額約277億元。

勞保局說明，這次紓困生活補貼申請期間為今年4月20日至5月22日，還有半個多月申請時間，提醒符合資格的勞工儘速洽所屬職業工會提出申請。只要備妥申請及本人存摺封面影本，經職業工會受理並檢覈申請資料後，以製作媒體檔或網路批次申報方式，送勞保局審核。審核通過者，補貼款項將於3至4個工作天匯入勞工帳戶。

(工商 )