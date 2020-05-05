觀光旅遊業是新冠疫情的最大受害產業，政府提供龐大紓困資金，民間團體、商業輔導機構則推出免費課程，協助業者進行線上程式培訓，為疫情過後的再成長，提前推動數位轉型。

商業發展研究院CDRI則投入商店紓困、旅館轉型輔導，自4月29日起，啟動全台六場巡迴說明會，吸引超過40家有意投入的旅館業者及旅館相關供應鏈之企業組織參與。旅館業者表示，外在環境不可逆，疫情期間經營者反而能靜下心來思考轉型創新的議題，旅館除了滿足住宿需求，應該導入更多元化的經營思維。

商研院CDRI張皇珍副院長表示，觀光產業如今面臨大洗牌，如何思考並進行轉型升級是，企業面對市場競爭的重要課題，透過旅館轉型創新服務平台，廣納各項資源，協助旅館業者突破經營瓶頸。

新創事業ALPHA Camp則與台灣觀光策略發展協會（DTTA）合作，在疫情期間免費提供1000名線上程式培訓課程，還額外提供完課者後續課程台幣1,200元的獎學金。ALPHA Camp 創辦人兼執行長陳治平表示，「能夠在這樣困難的時刻為受到衝擊的產業做一點貢獻，讓我們覺得非常有意義。」

(工商 )