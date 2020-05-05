在科技與社群平台發達的時代，許多人會在自己的社群平台上發發美照，還會有許多人跑到特地景點，為的就是拍出更多漂亮的照片，不過有些深山景點需要有足夠體力才能攻頂拍到美照，因此爬山前最好先評估自己的體力再前往。

一名健身女教練在IG上PO出一張對話紀錄，有粉絲私訊她表示，「我女友看到你單攻北大武的美照，就吵著我帶他去，結果還沒走到斷崖就喊沒力，最後沒攻頂就決定下山，還走到了晚上8點，整趟路吵到快分手，女友還不斷抱怨你沒有提醒粉絲路程有多遠」，對方還向女教練抱怨，「妳應該要在發文的時候提醒粉絲這座山的難度，才不會讓不懂的人就冒著危險跑上山。」

（圖／翻攝臉書屏東點Pingtung.）

對此，女教練無奈表示不認為自己是公眾人物，只是分享自己的生活，「且我能單攻是我有足夠的體力和肌耐力」，並提醒新手爬北大武建議分2天或3天爬，爬完覺得可以再單攻。

女教練也回應該名粉絲，「你們把北大武當作往美景點、為了拍美照就出發，以為是再爬象山嗎？」她也表示未來會提醒大家山的難度，但強調「這不是我的義務」，粉絲應該在爬山前評估自己的體力，並上網做功課再前往。

許多網友看完後也紛紛留言，「最近超多網美（純拍照）都爬山，無法理解是他們對爬山認知有多少」、「這樣真的很不建議爬山，超危險」、「自己衝動怪別人？還好沒因此出事勞動警消人員。」

(中時電子報)