竹南在地企業「鈺林醫藥生技公司」董事長林泉宗，繼日前捐贈口罩一批及人體測辨識警報系統給竹南鎮公所防疫使用後，5日，林泉宗再捐兒童口罩一批給竹南鎮公所，林泉宗並表示，未來將陸續籌購40萬片口罩供給苗栗縣其它17個鄉鎮市，希望為防疫盡一分心力。

鈺林公司董事長林泉宗這次捐贈的是兒童口罩，共有3萬5千片，竹南鎮公所為此另外斥資購買1萬5千片兒童口罩，將全數分發給鎮內各幼兒園、國小約近1萬名學童，每人將可分到5片。

林泉宗在新冠肺炎疫情開始爆發，先於3月19日捐贈成人口罩一批，以及抗菌凝露給全鎮幼兒使用。4月24日，林泉宗再捐出一部人臉溫辨識系統，給竹南鎮公所設置在公所大門供防疫使用。

林泉宗表示，為了防疫盡一己之力，本來他將繼續籌購35萬至40萬片口罩，提供給苗栗縣其它17鄉鎮市使用。竹南鎮長方進興藉此提醒鎮民，目前疫情雖有減緩趨勢，但民眾仍然不可掉以輕心，應隨時佩戴口罩、勤洗手，保持適當社交距離，鎮公所對於民眾經常聚集場所，如：市場、獅山兒童公園等，仍會繼續加強消毒，讓民眾安心使用。

(中時 )