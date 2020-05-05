「鳥擊」影響飛機起降安全，是各國機場最頭痛的問題，桃園國際機場也不例外，而近年經由桃園國際機場公司進行砍除雜林、鋪設鳥網、鳥相調查、改善植被等工作後，鳥擊數字大幅降低，去年較前年降低4成，今年前4個月也尚未傳出。

航空史上最有名的鳥擊事故，為2009年1月15日美國全美航空1549號班機，由紐約市拉瓜迪亞機場起飛時撞上一群加拿大雁，導致飛機2個引擎失效，飛機完全失去動力，經驗老到的機師當機立斷迫降於哈德遜河河面，全機人員生還，此事件後來也被拍成電影《薩利機長》。

桃機公司副總經理但昭壁表示，鳥擊是影響飛安的一大因素，防範鳥擊對全世界機場都是一大課題，但目前還沒有一種方式是能夠真正杜絕，桃園機場也會發生鳥擊，幸運的是機場附近多為蝙蝠、家燕、夜鶯、雲雀等小型鳥類，對飛機引擎造成的傷害較小，他個人在機場服務15年，也只看過一次體型較大的花嘴鴨停在草地上。

但昭壁說，桃園機場為防治鳥擊下了許多功夫，經與桃園是野鳥學會合作，目前朝向破壞鳥類棲息地著手，例如在附近的河面上鋪鳥網，阻止鳥類飛下來覓食，或砍掉附近的雜林，不給鳥類築巢。此外，機場附近的植被也改為不會結實的品種，減少鳥類覓食，他強調，驅離和獵殺是最後一層手段。

根據桃機公司統計，2018年鳥擊次數為37件，2019年鳥擊次數為23件，數量下降約4成。2020年1月至4月還沒有發生鳥擊，是史上首度掛0。

(中時 )