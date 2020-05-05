台南市政府3月底啟動「防疫安心上工計畫」，針對受疫情衝擊的勞工，由市府釋出200個短期防疫工作機會，以1個月最多工作176小時、時薪158元計算，讓民眾得以維持生計。永康區長張睿民說，永康區公所尚有5名缺額，民眾可至勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心登記。

根據台南市勞工局統計，截至4月29日，減班休息通報人數為2033名，以製造業、批發業居多。為助民眾度過難關，除中央推動的「安心即時上工計畫」，南市勞工局再加碼祭出「防疫安心上工計畫」，與各局處、區公所合作，針對待業或因疫情衝擊導致減班休息、資遣的民眾，提供短期的防疫工作機會，包括：物資盤點、量測體溫、口罩統計、協調防疫旅館等等。

勞工局長王鑫基指出，200名職缺中，有51位中高齡者、15位身心障礙者及9位中低收入戶者，充分協助就業市場的弱勢族群。台南市長黃偉哲5日下午帶著火鶴花訪視永康區公所的上工民眾，感謝投入防疫工作，「這些都是我們的英雄。」

根據勞動部4月中旬資料統計，南市減班休息通報人數為1780名，占6都中第4，第1名為台北市，其次依序為新北市、桃園市。

(中時 )