央行今公布4月外匯存底金額為4817.82億美元，再創歷史新高，月增加13.97億美元。

央行公布4月外匯存底仍再創新高，增加主要是外匯存底投資運用收益，以及澳幣等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加所致。

4月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計，連同新台幣存餘額共折計4027億美元，約當外匯存底的84%。

(時報資訊)