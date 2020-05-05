《金融》4月外匯存底4817.82億美元 再創新高 16:312020/05/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布4月外匯存底金額為4817.82億美元，再創歷史新高，月增加13.97億美元。 央行公布4月外匯存底仍再創新高，增加主要是外匯存底投資運用收益，以及澳幣等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加所致。 4月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計，連同新台幣存餘額共折計4027億美元，約當外匯存底的84%。 (時報資訊) #外匯存底 #新高 #央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 五一連假開跑 新北這幾處人車潮已額滿、不宜再前往 13:102020/05/01 生活 防疫期間宅經濟夯 網購詐騙增加 20:492020/05/02 社會 威脅比特幣 人行數位貨幣呼之欲出 04:102020/05/04 財經要聞 WSJ：美4月失業率恐飆至16.1％、創歷史新高 09:222020/05/04 財經 不畏疫情 中信金MA、實習生申請人數創新高 12:582020/05/04 財經 《金融》保守資金連9周湧入貨幣型基金停泊 17:392020/05/04 財經 醫療保健類股 收復跌幅再創新高 20:492020/05/04 財經 新增保留盈餘 課稅準則拍板 04:102020/05/05 金融．稅務 業內外皆美 定穎首季獲利創新高 04:102020/05/05 證券．權證 市況紛擾 貨幣基金狂湧保守資金 04:102020/05/05 投資理財 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 推特上放話不是玩笑 馬斯克真的把房全賣了 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 即時 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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