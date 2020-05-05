電子零組件廠-信邦(3023)自結4月合併營收為17.33億元，較3月16.23億元成長6.8%，創下單月歷史新高，隨著各產業需求增溫，信邦預估，第2季營收可望逐月攀升，業績將優於第1季，有機會挑戰單季歷史新高。

由於醫療及健康照護、汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產品出貨暢旺，信邦4月合併營收17.33億元，較3月成長6.8%，較去年同月15.88億元成長9.13%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為62.45億元，較去年同期成長10.68%。

就各產品來看，醫療及健康照護、汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產品4月銷售分別較3月成長24.06%、52.94%、13.98%及4.47%；綠能產業因受工程進度延後的影響，4月銷售較3月減少8.82%；汽車產業4月銷售增長，主要是因客戶端庫存的回補，需求尚未回溫；通訊及電子週邊產業的成長，主要是因新項目e-Bike已開始量產出貨；累計前4月醫療及健康照護產業成長10.20%、汽車產業減少12.20%、綠能及節能產業成長28.18%、工業應用產業成長8.47%、通訊及電子週邊產業成長2.24%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收78.35%；連接器及零組件銷售佔21.65%。

在產業銷售分佈來看，綠能及節能產業佔31.22%；工業應用產業佔30.06%；通訊及電子週邊產業佔合併營收22.97%；醫療及健康照護產業佔9.17%；汽車產業佔6.58%。

信邦第1季合併營收達44.83億元，較去年同期成長11.83%，創下歷年同期新高，單季合併毛利率25.72%，與去年同期合併毛利率相同，由於營業費用管控得宜，僅較去年同期成長0.23%，單季稅後盈餘4.48億元，較去年同期3.65億元成長22.84%，亦是歷年同期新高，單季每股盈餘為1.93元。

信邦表示，由於MAGIC五大產業需求均優於第1季，且新產品電動自行車自4月開始出貨，加上大陸廠區生產目前已恢復正常，稼動率幾乎達100%，預估第2季營運將優於第1季，有機會挑戰單季歷史新高。

(時報資訊)