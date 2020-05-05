英美軍艦進入巴倫支海

美國海軍3艘驅逐艦周一駛入俄羅斯北極海岸外的巴倫支海，而這是1980年代中冷戰高峰以來，美國軍艦首度在該海域執行任務。

據CNN新聞網報導，美國海軍歐洲司令部（U.S. Naval Forces Europe）在聲明中說，這項軍事任務的目的，在於「維護自由航行權，並展現與盟國合作無間」。參加這次行動的，除了美國「唐納庫克」號（USS Donald Cook，DDG-75），「波特」號（USS Porter，DDG-78）和「羅斯福」號（USS Roosevelt，DDG-80）驅逐艦外、還有英國皇家海軍的「肯特」號巡防艦（HMS Kent，F78）。

巴倫支海是北極海的一部份，位於挪威與俄羅斯北方，而濱海的莫曼斯克（Murmansk）則是俄羅斯北方艦隊（Northern Fleet）的母港。

美國海軍說，他們上周五已通知莫斯科，會有這項軍事行動，以避免誤解、降低風險，並防止意外狀況升級。美國官員一直說，近年來俄羅斯加強在北極的軍事存在。五角大廈去年在相關報告中指出，俄羅斯建立了北極新部隊，並將北極區的舊機場和基礎建設翻新，逐漸加強存在感。

(中時電子報)