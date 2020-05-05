在世界各國領導人及組織發起新冠肺炎疫情國際認捐大會上，共同承諾提供總數達81億美元（合台幣2438億元）用於新冠肺炎疫苗及治療方面的投資，但美國卻缺席了這次活動，同時也拒絕說明不參加的原因。

據《澎湃新聞》報導，這次的國際疫情網路募捐活動是由歐盟委員會主席烏蘇拉．馮德萊恩(Ursula von der Leyen)主持，短短數小時內已獲得了各方共74億歐元（約合81億美元）的抗疫投資承諾。美國一名官員稱，支持歐盟的努力，但不願具體說明美國不參加的原因。

《路透》指出，參加這次認捐大會網路活動的國家與組織包括歐盟、英國、沙烏地阿拉伯、日本、加拿大、南非及其他數十個國家與組織的領導人，中國大陸駐歐盟使團團長張明大使也代表大陸出席此次會議。活動的目標是在世界銀行和一些基金會努力的基礎上，繼續籌集資金應對新冠肺炎疫情。

馮德萊恩在活動結束時表示，數小時內為抗擊新冠肺炎的疫苗生產、診斷和治療做出了74億歐元的承諾，將有利於啟動空前的全球合作。但歐盟官員表示，目前尚不清楚哪些是新的資金，因為今年早些時候作出的承諾可能也包括在內。

馮德萊恩稱，美國歌手瑪丹娜個人也是捐助者之一，她此次認捐了100萬歐元。

報導說，歐盟外交官表示，美國並未參加此次活動。美國匿名官員稱，將支持歐盟的努力，但無法說明美國未參加的原因。

美國總統川普已暫停向世界衛生組織繳納會費，並聲稱將以贊助者身份，追究世衛組織在應對新冠疫情上的失職。

報導指出，多國領導對美國停繳WHO會費並缺席國際抗疫認捐活動的做法表示遺憾。挪威首相索爾貝格(Erna Solberg)表示，「很遺憾，美國沒有參與其中。當處於危機時，要管理危機，應該和其他人一起努力。」法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則表示，法國與美國進行了多次討論，「我相信美國人最終將會致力於這一努力，因為這才是世界前進的道路。」

(中時電子報)