中央宣布針對無保者等弱勢團體，排富下擴大發放1萬元的急難紓困金，消息一出，各地區公所電話被打爆，民政局副局長吳坤宏表示，紓困的相關申請規範，都是從媒體上面得知，並沒有取得正式書面資料，對於第一線同仁與民眾都有困擾，而區公所平均一天接400至500通詢問電話。

吳坤宏指出，昨天中央有宣布擴大紓困方案，所以很多民眾看到電視會打電話進來，詢問一些申請資格跟條件，但從媒體上的訊息是比較不完整，很多人針對到底是怎樣資格才能夠符合不太了解，同仁花很多時間做說明跟解釋。

吳坤宏強調，每個區公所平均400到500通，明天開始就會在櫃台受理民眾的申請，有通知各區公所在明天加派人手與加開櫃檯，如果人潮太多，不要讓民眾等太久，會用先行收件方式來處理， 若處理完再另行通知民眾，希望以最快速度 處理紓困申請案。

吳坤宏認為，從紓困一些申請規範，都是從媒體上面的知，第一線沒有取得正式書面資料，對第一線同仁還有民眾都有困擾，如果民眾能夠自己提出些舉證，像是從事相關行業的證明，若沒有舉證資料可以需切結書。

北市研考會指出，昨日到今日的1999都有比平常更爆量，昨日接到詢問相關紓困電話約有200通，而今日到3點為止約有230通左右。

(中時 )