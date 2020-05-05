近來火災意外頻傳，先是錢櫃林森店大火導致6人死亡後，3日時又傳出高雄一棟透天厝失火，導致一家五口死亡，而對此心北市消防局火災預防科長程昌興特別說明，有關發生火災時特別要注意的事項，希望能夠幫助更多人知道如何應對。

程昌興表示，因為透天厝有室內樓梯所以整棟建築物都是直通的，也因此火勢與濃煙傳播速度較快，而單一出口也會讓逃生難度增加，而公寓雖然也是單一出口，不過樓梯並非直通所以比較起來會安全點。

而社區大樓則是有許多出入口，加上樓梯會有安全門當作阻隔，就能有效阻擋火勢、濃煙傳播的速度。

此外在逃生時程昌興強調，要趁火勢、煙霧還小時盡速逃生，而且要記得隨手關門，這樣才不會讓火勢蔓延太快，而發現逃生路線遭到阻礙時，千萬不要胡亂往下衝，可以先躲到有窗戶的房間對外求援。

若是遇到大量濃煙時，程昌興建議可以將毛巾弄濕後擰乾，如此一來就不會吸到濃煙，同時也不會妨礙呼吸，此外遇到火災時也不建議躲進浴室，因為浴室大多使用塑膠材質容易燃燒，而且通常會有通風口，濃煙進入速度很快。

(中時電子報)