企鵝妹外型清純，吸引台灣粉絲追捧。(取自企鵝妹IG)

韓國正妹實況主企鵝妹Jinny，近來重心轉往美國發展，在台灣PTT論壇上仍話題不斷。然而今(5日)企鵝妹更傳來好消息，在實況中宣告與同居數個月的美國知名實況主、外形神似《哈利波特》海格的EsfandTV訂婚了，引爆PTT網友熱議。

企鵝妹與美國實況主Esfand同居數月，在實況中曖昧互動吸引不少台灣粉絲好奇兩人關係。近日企鵝妹也終於在實況中給答案，當她被網友提問何時會回韓國？企鵝妹竟突然做出深情告白，表示因為與Esfand在一起的日子很有趣，也想延續這份感情，所以他們訂婚了！

企鵝妹的訂婚宣言，立刻引爆PTT網友討論，甚至先前參加企鵝妹來台粉絲見面會，一起與女神合照的正港台男「50人騎士團」也再度被鞭屍，遭大批網友狂笑是火山孝子。

不過就有一位網友看透當中真相，吐槽企鵝妹如此明顯的玩笑話也可以當真，他專業分析「企鵝妹轉型後提高觀看人數的手段很多，其中一個就是走OFFLINE TV的模式，就是有pokimane在內那個加州實況屋，會有很多美國觀眾來看他們互動甚至一直湊對。」直指擁有追蹤數40萬人的Esfand只是開頭，還會有更多男主角，不信企鵝妹真的會情定海格男！

(中時電子報)