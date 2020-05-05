竹南君毅中學在今年苗栗縣科學展奪下團體組冠軍。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學在今年苗栗縣科學展奪下團體組冠軍。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學在今年苗栗縣科學展奪下團體組冠軍，參賽同學獲得學校及家長會頒發獎學金。〔君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣私立君毅中學國中部參加苗栗縣第60屆國民中小學科學展，榮獲國中團體組總冠軍，以六連霸成績再創苗栗縣國中組奪冠最佳紀錄!

君毅中學表示，近年君毅中學參加科展比賽年年締造佳績，統計近七年科展成績，除105年榮獲團體組第三名外，其它年度都是拿下團體組第一名。其中，108年生物科以「魚記猶存-水體環境對觀賞用斑馬魚長期記憶形成之影響」，代表苗栗縣參加全國科展大賽榮獲探究精神獎。109年生活與應用科學組，機電與資訊科以「神機鬼械，機不可濕？–最佳化BCF游動式機械魚的運動表現」，榮獲第一名。

負責這個題目的國中部丁宥菁與黃卉伶等2位同學，因為對自然科學領域有濃厚興趣，幾乎每天晚上都會做到11、12點、假日還會留在學校繼續做，有時因為做科展，累到上課睡著，她們也絲毫不以為苦。

兩位同學皆表示，因為學校積極推動的幸福工程，使她們在這過程中，獲益良多，之前國小大多是有老師陪著做，相較之下，自己不用花這麼多時間動手做和統整，現在則多是自己獨立進行作業，老師位居於輔助角色，經過這段時間的努力，最後終於嚐到甜美的果實。

君毅中學這次參加苗栗縣科學展，在師長及孩子們共同努力下，作品終獲評審青睞，以總積分72分獲得團體總冠軍， 其中，物理科第一名，化學科第一名、第二名、第三名，生物科第二名、第三名，數學科第三名，生活與應用科學科(ㄧ)機電與資訊 第一名、第二名。捷報傳回，全校振奮不已歡欣雷動，長會、校友會更大表肯定，將頒發獎學金鼓勵師生。

(中時 )