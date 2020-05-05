富比士雜誌是美國著名的商業雜誌，因提供財富列表和排名而廣為人知。除了出版10種不同語言的刊本之外，還有發行富比士亞洲版、富比士生活和富比士女性雜誌，其中，富比士亞洲雜誌所發行的10種版本遍布在世界各地，有將近6百萬的讀者閱讀。日前公布了今年的日本富豪排行榜，除了發現因為新冠肺炎疫情的影響，前50名的富豪資產額和前年比下降了5%之外，還注意到曾經是日本首富的孫正義損失相當慘重。以下為今年的前5名：

NO.5 高原豪久

58歲的高原豪久是嬌聯（Unicharm）公司的代表取締役社長，他從2001年起擔任CEO，負責公司營運。該企業也是富比士富豪企業中唯一一家沒有受到疫情影響，反而靠此大幅提升營業額的公司。新冠肺炎爆發以後，口罩和消毒棉片等需求量急增，嬌聯的股價也比去年上升了11%，預估高原豪久持有的資產總額是59億美元。

NO.4 佐治信忠

今年74歲的佐治信忠是三得利（SUNTORY）代表取締役會長，三得利早就躋身世界500強公司，也是日本酒水業的老大，不但佔據日本威士忌酒市場62%，推出的烏龍茶、啤酒、咖啡等飲品也連續20多年穩居前列，在日本人心目中，是最能代表日本文化的企業之一。但飲食業受到疫情影響，酒水需求減少直接導致佐治信忠的資產總額和去年相比直接減少了14億美元，預估持有資產是94億美元。

NO.3 滝崎武光

74歲的滝崎武光基恩斯（Keyence）公司的創始人，也是榮譽董事長。主要生產自動化傳感器、視覺系統、條碼閱讀器、激光打標機、測量儀器的等的龍頭企業，曾被「商業週刊」評為全球1000家最有價值的公司之一。但因為受到新冠肺炎的影響，3月發表的純利益整整比前一期減少了12%，也就是1981億日元，這也是該公司10年以來首次出現的下降，預估持有資產是198億美元。

NO.2 孫正義

曾經是日本首副的孫正義，在2018年開始跌至第2名。2019年下半年開始投資連續失利，88個投資項目中至少有15項目血本無歸。又因為新冠肺炎疫情的關係加劇他旗下創投基金Vision Fund的虧損，導致孫正義的全球科技帝國損失慘重。其中，Vision Fund投資最多的叫車行業，在疫情爆發後使用量下降了50%以上，另一方面，成為wework最大股東的軟銀，在該家企業停止上市之後，直接造成軟銀市值縮水35億美元，但還是保住第2名的寶座，預估持有資產是205億美元。

NO.1 柳井正

排在富豪榜首位的是日本迅銷有限公司（Fast Retailing）的主席兼首席執行官，靠著經營連鎖服飾店UNIQLO起家，從2019年開始連2年蟬聯日本首富。但新冠肺炎疫情的爆發也給他帶來非常大的衝擊，像是大陸、美國和歐洲的UNIQLO分店都暫停營業，近日大陸疫情好轉才開始陸續恢復營業，但持有的資產總額比去年整整減少了26億美元，目前所持資產為223億美元。

(中時電子報)