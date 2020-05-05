劉婦一字一句寫給30年前的兒子一封信，盼來生再當母子。（林和生攝）

劉婦一字一句寫給30年前的兒子一封信，字裡行間充滿著思念。（林和生攝）

六旬劉姓婦人30年前因媒妁之言走向婚姻，婚後順利懷孕，無奈囝仔出生沒幾天便夭折，這段過去成了她心中永遠的痛；今年華山基金會找來幼兒園學童，陪同劉婦度過首次母親節，她親筆寫下給孩子的話，彷彿心鎖也跟著被打開。

「你是爸媽的心肝寶，沒有辦法看你長大，沒有辦法保護你，你我母子的緣分比較薄，希望來生再做我的兒子」，劉婦一字一句寫下深埋30年的愛，看在老伴眼裡既是不捨，卻也只能接受。

劉婦的丈夫林正義說，2人透過親友介紹進而結婚，他靠著打零工及回收工作維持家計，雖日子過得並不富裕，但也很知足；妻子因罹患小兒麻痺，知道她懷有身孕時，真的又驚又喜，無奈生產過程並不順利，孩子出生後沒幾天就沒了氣息，這段過去一直鎖住2人的心。

「之後再怎麼努力已經沒辦法生育」，林男說，這30年間的每個母親節，常見到老伴偷偷難過拭淚，自己看在眼裡、卻始終說不出安慰的話，感覺自己心裡也藏著遺憾，遺憾這輩子沒能再有孩子幫妻子慶祝母親節。

這深埋心裡的願望輾轉被華山鹽埔站長馮玉霞得知，於是選在母親節前夕，邀請鄰近學童以「親愛的媽媽」手語歌來祝福阿嬤，同時獻唱「母親您真偉大」，讓劉婦第一次享有承歡膝下的母親節。

馮玉霞邀請劉婦寫下給孩子的話，寫完後彷彿情緒完全被釋放，當場哭成淚人兒，這一幕看在旁人眼裡，也覺得感動。

(中時 )