中職向中央流行疫情指揮中心成功爭取開放每場比賽1000名球迷進場，除了用棒球逐漸讓國人回歸正常生活外，同時對全世界展示台灣防疫的軟實力，中職希望球迷配合防疫措施，珍惜得來不易的看球權益。

中華職棒疫情因應小組進行防疫視訊會議，決定本周五起每場比賽開放千名球迷進場。（中職提供）

中職研擬開放球迷進場的各項防疫措施，比賽現場將規畫單一出入口進場動線並訂定進場流程防疫應變SOP，包含測量體溫、強制佩戴口罩及防疫通報流程等，確保球隊、工作人員及球迷能在安心的環境下參與且享受比賽。

中職主要是根據戶外1公尺社交距離規定進行畫位，採取對號方式入座，觀眾固定位子，減少走動機率，降低傳染風險。

除了開放球迷進場相關配套措施外，球場於比賽前後持續加強清潔與消毒作業，依據觀眾人數與比賽時間，洗手間設置足量個人清潔用品，並加強疫情防護宣導，落實個人衛生管理。

中華職棒在確實遵守指揮中心指引下舉行賽事獲得國際矚目，使得我國防疫政策的成效更為增色，屆時中華職棒將會成為全世界第1個開放觀眾進場的職棒組織，讓我國防疫成效在國際間再添傲人新頁，用棒球讓國人逐漸回歸正常生活。

(中時 )