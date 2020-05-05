晶華酒店啟動數位轉型首部曲，結合來自美國矽谷的「問止中醫」，導入一套運用人工智慧以及大數據演算技術的漢方諮詢系統，在位於晶華酒店20樓的沐蘭SPA，針對「失眠」、「免疫」、「加強心肺功能」與「體內排毒」等四大領域推出不同的芳香療程以及養生草本茶包、足浴包、與沐浴草包，依照消費者的體質狀況，提供適當的SPA舒緩服務。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「一開始導入AI人工智慧漢方諮詢服務是單純的想要為同仁們提供保健養身的建議，許多同仁們在諮詢過後都覺得獲益良多，之後才將服務範圍擴展至與飯店熟識的VIP，再度大受好評後，我們便覺得可以讓更多的消費者體驗，所以邀請了張南雄博士與沐蘭SPA攜手合作，在原本的療程當中加入漢方精髓，這個市場上第一也是唯一的服務，代表的不只是我們對於消費者健康的關心、更是晶華在進行服務數位轉型過程中，重要的里程碑。」

位於晶華酒店20樓的沐蘭Wellspring SPA，擁有10間平均坪數13坪起跳的寬敞芳療套房，其中還包括2間業界獨創的雙人芳療房，套房內均備有蒸氣淋浴間以及私人浴池，消費者進入芳療房後，受過完整訓練的專業芳療師將全程隨伺在側，提供無微不至的呵護。

與坊間一般的飯店SPA服務不同，沐蘭Wellspring SPA是晶華酒店的自創品牌，從規劃、籌備、訓練、執行…過程完全不假他人之手，設計簡雅沈靜、經典與現代交織，軟硬體選材更是處處用心，期望為旅人打造一處優雅靜謐的城市度假(Urban Resort)勝地。2016年起，沐蘭SPA已連續4年榮獲「World SPA Award世界SPA大獎」所頒發的全台最佳飯店SPA首獎，此次創業界之先、導入AI人工智慧漢方諮詢系統，期望從最親愛的媽咪開始，一同照顧家人親友的健康。

(中時 )