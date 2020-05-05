砷化鎵廠-穩懋(3105)4月合併營收為20.14億元，月減3.16%，年成長57%，穩懋預估，今年第2季合併營收將較第1季下滑low-single digit(5%以下)，第2季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)。

受到全球新冠肺炎疫情影響，穩懋4月合併營收下滑至20.14億元，月減3.16%，年成長57%，累計1至4月合併營收為80.74億元，年成長65.02%。

穩懋第1季合併營收為60.71億元，季減12%，年成長68%，營業毛利為26.11億元，季減14%，年增189%，合併毛利率為43%，季減1.2個百分點，年增18個百分點，營業淨利為19.38億元，季減17%，年增546%，營業淨利率為31.9%，稅後盈餘為15.75億元，季減14%，年增945%，每股盈餘為3.76元。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，新冠肺炎疫情對需求的確有影響，往年公司很少看到第2季比第1季衰退，所幸公司產品運用端及客戶多樣化，降低了疫情對公司營運的衝擊；不過，儘管第2季營收較第1季微幅下滑，但第2季智慧型手機及基礎建設還是好的，5G需求看不到什麼衰退，公司今年資本支出及產能擴充計畫沒有改變，預計第2季起5000片新產能就會陸續裝機完成測試，開始貢獻業績。

(時報資訊)