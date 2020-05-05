隔夜美股收高、美股期貨延續漲勢，以及受原油價格大漲激勵，周二香港恆生指數收漲1.08%，為23868.66點。國企股(H股)收漲1.03%，為9698.22點。

惟大盤成交值僅有704.55億港元，創下今年1月24日除夕的半日市以來新低。

創科實業大漲近9%，領漲藍籌股，因摩根大通發布報告指科創實業已經跌到物美價廉的價位，現在是進場低接的好時機。中國恆大宣布回購股份計畫，股價應聲大漲5.48%。

(時報資訊)