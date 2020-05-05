《港股》恆指量縮收漲1.08％ 成交值創除夕來新低 16:482020/05/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股收高、美股期貨延續漲勢，以及受原油價格大漲激勵，周二香港恆生指數收漲1.08%，為23868.66點。國企股(H股)收漲1.03%，為9698.22點。 惟大盤成交值僅有704.55億港元，創下今年1月24日除夕的半日市以來新低。 創科實業大漲近9%，領漲藍籌股，因摩根大通發布報告指科創實業已經跌到物美價廉的價位，現在是進場低接的好時機。中國恆大宣布回購股份計畫，股價應聲大漲5.48%。 (時報資訊) #收漲 #大漲 #除夕 #新低 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 台首季GDP降至近4年新低 04:102020/05/01 財經焦點 房貸利率歷史新低 首購族最得利 04:102020/05/02 財經焦點 境外基金規模 6年新低 04:102020/05/03 財經要聞 華新科 首季EPS約1.5元 寫11季新低紀錄 04:102020/05/04 財經要聞 《港股》美中緊張升高 恆指開盤重挫逾3％ 10:342020/05/04 財經 《國際經濟》南韓4月CPI年漲0.1％ 創6個月新低 15:062020/05/04 財經 《港股》美中緊張升高 恆指暴跌逾4％ 17:222020/05/04 財經 史上新低 港首季GDP衰退8.9％ 04:102020/05/05 全球財經 《美股》借便宜資金買回股份、發股利 蘋果收漲1.41％ 10:002020/05/05 財經 《港股》美股收高 恆指開漲0.6％ 10:002020/05/05 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 美爆肉荒！好市多祭限購令 每人只能買3份肉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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