華研(8446)公告4月合併營收0.97億元，年減16.39％；累計前4月營收4.12億元，年減6.84％。華研表示，以往在進入第2季後，藝人的公開活動開始慢慢加溫，今年因為防疫的緣故，各地仍未開放舉辦公開活動，藝人演出機會受限，因此4月營收減幅較高，公司除了爭取藝人增加代言外，也按照規劃發行新作，持續累積歌曲IP，增加後續的授權與演藝經紀收入成長空間，降低疫情的影響。

今年以來，華研陸續為旗下多位歌手發行單曲，包括閻奕格全新EP《少了一件牛仔褲》、文慧如全新單曲《全放空》等，成績均不俗。華研擅長製作影視原聲帶(OST)，近期Netflix與瀚草影視打造的全新華語原創影集《誰是被害者》，即邀請華研合作製作原聲帶，劇中每首音樂作品都是為了影集及劇情量身訂製，演唱陣容包括最NOW潮流新女聲Karencici、「聲林之王」第一屆總冠軍李友廷，以及黃祝賢儒、邵豪兩位潛力新人。

《誰是被害者》上線48小時，即佔據Netflix排行榜台灣第一名、香港第五名，原聲帶於各數位音樂平台上架後，李友廷創作演唱的《我要你》、陳小霞的《還活著》迅速登上KKBOX新歌排行榜，《誰是被害者》原聲帶預期後勢看好。緊接著，另一部備受矚目的台灣原創影集《做工的人》，是華研轉投資大幕影藝的最新作品，即將在5月10日於HBO頻道首播，《做工的人》原聲帶也是華研製作發行，公司對影集與原聲帶成績抱持樂觀期待。

華研指出，隨著疫情逐漸平緩，各大城市陸續解封，公開活動可望於下半年恢復舉辦，也將積極規劃旗下藝人行程，期能盡快補上因防疫而延期的各項活動。此外，華研也相當注重人才培育，連續舉辦十五屆《詞曲唱作大賽》延攬各地優秀詞曲創作人才，近年亦連續五年辦學《華研所》培育幕後人才，今年4月又宣告將首次推動大型公開新人徵選計劃「華研國際ZZ世代練習生徵選」，將分別於今年暑假與年底遴選出兩期練習生，進行培訓課程，期再打造全新的華語樂壇實力派偶像男團與女團。

(時報資訊)