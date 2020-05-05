公所為了不讓湧入的民眾去占用到其他窗口，索性在公所門口設置詢問紓困窗口。(吳建輝攝)

受新冠肺炎影響，政府辦理紓困計畫，行政院長蘇貞昌4日宣布擴大發放1萬元的急難紓困金，許多民眾湧入公所詢問，員林市公所社會課長曹以欣說，公所尚未收到相關辦法，但政府日前就公開宣布，詳細的辦法他們也還在釐清，建議民眾下周再過來辦理。

曹以欣表示，中央怎麼說就怎麼辦，縣府明天召集公所召開溝通協調會議，相關辦理細則與民眾檢附資料，地方公所也才會有一個完整的答覆，所以目前民眾前來，所方也只能提供諮詢的服務，來解答民眾心中的疑慮。

曹以欣表示，如果說民眾很明確，像是農保、漁保，他們就會從農會、漁會甚至勞保局下去處理，但像是本身就沒有工作的民眾，就會直接向他們說明不符合規定，那實際上真的有工作，也受影響的話，就會請他們在等待幾天時間，讓相關規則與辦法都明朗後，在幫民眾處理。

曹以欣說，他們其實也很想幫忙民眾紓困，但辦法一直變，地方好不容易搞懂了原本紓困版本，但政府突然又開了一槍，中央已經鳴槍起跑了，地方卻還不知道跑道在哪，他們也很無奈。

曹以欣強調，民眾當然情緒上還是會有，他們也都很理解，因為民眾會覺得，政府都已經在新聞上發布了，我來應該就能辦理了，他們也只能盡量安撫民眾，也請民眾多加體諒同仁的辛勞。

(中時 )