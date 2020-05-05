復興空難生還者澎湖縣調查站祕書張智仁當年搭直升機轉送高醫，就是受到高醫前院長賴文德的大力相助。（曾惠芳提供／柯宗緯高雄傳真）

曾惠芳（右）感謝賴院長相助，才能讓丈夫張志仁（左）撿回一命，一家人可以團圓。（曾惠芳提供／柯宗緯高雄傳真）

名醫賴文德住家遭祝融，不幸奪走5條性命。賴文德雖然死裡逃生，但心情尚未平復，還得承受白髮人送黑髮人的傷痛。其實，賴文德在醫界奉獻30多年，在高醫院長任內更是「用心照顧同仁，絕非口號」。小港醫院行政祕書曾惠芳的丈夫張智仁，遭遇復航澎湖空難，賴文德主動伸援，派遣高醫團隊以軍機後送回台，完成全台首例高空葉克膜，令曾惠芳對這份大恩沒齒難忘。

澎湖空難當時奪走49條人命，時任澎湖縣調查站祕書的張智仁，雖然幸運生還，但是傷勢嚴重，全身多處骨折，肝臟破裂內出血，雖然意識清醒，可點頭、搖頭，但血壓及血氧濃度不穩定，具有生命危險。

曾惠芳回憶起這段故事，心中仍百感交集。她說，依丈夫的病況，相當危急，但澎湖的醫療資源有限，如果不趕緊回台就醫恐怕就得等死。

她表示，當時她是高醫的護理師，未主動求助下，當時的護理部副主任陳麗琴向院長賴文德轉述丈夫狀況，賴二話不說，派遣高醫心臟科等醫師組成醫療小組，透過軍機上使用葉克膜，將丈夫平安送抵台灣救治，最後才從鬼門關撿回一命。

她今提到往事，直說「還是會雞皮疙瘩」，丈夫經過休養及復健後，已重回工作崗位，現在於高雄市調處上班。她直說，賴院長是好長官，也是丈夫的救命恩人，這份恩情點滴在心頭。曾惠芳獲悉賴家發生意外，第一時間也透過陳麗琴代為轉達關心之意，這是撕心裂肺的痛，希望賴院長能挺過難關。

(中時 )