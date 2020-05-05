新冠肺炎入侵非洲。在東非國家坦尚尼亞，繼總統馬古富力（John Magufuli）提出「祈禱防疫」的奇招，引來批評後，該國的病毒檢測工具亦出現準確度欠佳的問題，竟在木瓜和山羊樣本中也驗出新冠病毒陽性結果。馬古富力借此再度淡化疫情，指國內患者可能被誤診，認為疫情不如外界所指的嚴重。

馬古富力聲稱，他委派保安部隊將山羊、木瓜、汽油等非人類樣本混入檢疫中心，以檢查該國實驗室的準確情況；結果山羊和木瓜的檢測結果竟為陽性。

馬古富力承認，國內檢測出現技術問題，又指檢測工具是由外國進口，但未透露是從哪國進口。國家衞生實驗室總監已被停職，當局正就此展開調查。

坦尚尼亞目前有480名新冠肺炎病例，其中17人病死。不過，該國並未如常匯報最新疫情，上一次更新數據已是上周三（4月29日）。馬古富力指，政府已派出飛機前往馬達加斯加，以接收該國宣揚對新冠肺炎具有療效的草藥，不過這種草藥尚未獲得任何國際科學測試認可。

(中時 )