壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員李卓人及民主黨前主席楊森涉嫌在去年8月31日參與未核准遊行，在2月時遭警方上門拘捕，今日庭審被依參與未經批准集結罪起訴。

另外，黎智英3年前曾在維多利亞公園的六四燭光紀念會中涉嫌恐嚇1名人士，因此另被控刑事恐嚇罪，案件將於8月審理。而黎與另外幾名泛民人士也涉及一宗性質相似的案件，法官按控方要求將3人案件押後到本月18日，與另一案依同開庭審理。

黎智英、楊森和李卓人在今日開庭前也在西九龍裁判法庭前會見記者，3人皆稱此次庭審是「政治打壓」，並同時呼籲香港市民在9月立法會選舉中投票。

法庭外，也來了3名「愛國護港101」組織的人員，他們手持「法律嚴懲黑暴黑手，漢奸肥佬黎」的標語，並且高喊「打倒黎漢奸」口號，呼籲法庭應將黎重判，否則難平民憤。

過去黎智英就曾因參與反對政府政策的集會活動被逮補。黎在2014年「雨傘運動」期間，與藝人何韻詩、中文大學政治系教授周保松以及多名泛民派議員佔領金鐘一帶，在2014年12月11日香港警方實施清場時遭到逮補。

同一年8月，黎智英也曾因向工黨捐款而涉嫌觸犯《防止賄絡條例》而遭廉政公署人員搜索住處。

(中時 )