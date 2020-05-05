氣動元件廠台灣氣立來自大陸醫療器材及5G相關產業短急單湧現，今（5）日公告，4月營收達1.59億元，比去年同期成長31.59％，創近21個月以來新高；前4月營收4.5億元，較去年去年微幅衰退1.85％。5月訂單滿載，在手訂單1個半月。

氣立指出，氣立大陸廠農曆年後配合當地防疫而延後開工，2月復工後，訂單主要來自防疫相關設備的急性需求，隨著中國大陸陸續解封，5G相關通訊設備及行動裝置也開始啟動，4月份平板製造、電子零組件EMS（國際專業代工廠）及PCB設備業訂單明顯增加。

氣立指出，氣立4月在防疫設備接單佔比約為營收15％～20％，需求持續暢旺。既有電子產業客戶也隨疫情逐漸緩和好轉，下單意願提高，目前氣立訂單滿手，能見度至5月底，優於往年，將進一步推升氣立營運逐月走揚，第二季維持正向樂觀。

氣立指出，隨著5G廣泛應用，可帶動智能化與數位化新產品推出，包括5G基地台及其行動裝置、印刷電路板及車聯網等相關供應鏈陸續啟動，未來更仰賴智慧製造。透過全球生產回流化的影響，也將帶動新一波設備採購潮，有助於氣立今年營收持續成長。

(工商 )