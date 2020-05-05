港府將放寬「限聚令」 恒指收升245點 17:062020/05/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港特首林鄭月娥5日宣布放寬防疫措施，餐廳聚餐每桌上限由4人放寬到8人，同時學校亦將從5月27日起分階段恢復上課，代表香港疫情已獲初步控制，帶動恒指收盤上漲。 恒生指數5日收報23,868.66點，升254.86點，漲幅1.08％。國指收報9,698.22點，升99.2點，漲幅1.03％。成交705億港元。 (工商 ) #放寬 #收報 #漲幅 #恒指 #港府 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸三大航企 Q1慘虧140億 04:102020/05/01 全球財經 國民黨籲放寬無雇主勞工紓困 04:102020/05/01 財經焦點 藝文產業籲放寬集會人數 04:102020/05/01 藝文副刊 港府嚴正反駁外國政客近日有關香港言論 22:102020/05/01 兩岸 日延長緊急事態 但放寬34縣限制 23:122020/05/03 國際 憂貿易戰再起 港股開盤跌748點 10:372020/05/04 財經 港股「五窮月」開局大跌逾千點 17:522020/05/04 財經 美股回穩 恒指開高逾百點 10:262020/05/05 財經 美股表現回穩 恒指午盤收升128點 12:522020/05/05 財經 港疫情趨緩 港府預計下午宣布學校復課 14:192020/05/05 兩岸 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 美爆肉荒！好市多祭限購令 每人只能買3份肉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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