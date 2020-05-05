香港特首林鄭月娥5日宣布放寬防疫措施，餐廳聚餐每桌上限由4人放寬到8人，同時學校亦將從5月27日起分階段恢復上課，代表香港疫情已獲初步控制，帶動恒指收盤上漲。

恒生指數5日收報23,868.66點，升254.86點，漲幅1.08％。國指收報9,698.22點，升99.2點，漲幅1.03％。成交705億港元。

(工商 )