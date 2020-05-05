一邊是親情、一邊是疫情，王品集團為母親節超前佈署，最早實施安心專案，接著推行的外帶外送服務，秉持餐點多樣化、包裝安心吃、美味送到家的3大堅持，成為消費者不論是在家或到店享受母親節大餐的最佳選擇，這次母親節旗下各品牌精心推出多種專屬優惠，在安心的前提下也能寵愛偉大的女王媽媽們。

夏慕尼從4／22~6／21針對媽媽推出「夏慕尼經典套餐」$1,268，除了12道菜色道道都經典外。最重要的是一次可品嘗到人氣雙主餐：百萬人次認可的必點經典「白蘭地鴨胸」和加入葡萄牙國寶波特酒與紅酒醬汁濃縮熬煮的「嫩煎松露菲力」，讓媽媽進入味蕾的奇幻旅程。另外因應疫情，夏慕尼用心做好防疫工作，鐵板區加裝透明隔板，拉大與其他來賓的距離，在這重要時刻夏慕尼讓你內用饗美饌更安心！

氣溫逐漸轉熱母親節除了排餐，主打「法式氛圍的越式饗宴」的沐越也是不錯的選擇，以道地越式宮廷菜融入法式氛圍，堪稱顏值、美味兼具的台灣越式料理領導品牌。沐越4／27~5／23推出適合4-6人家庭小聚的母親節套餐組合，4人套餐組合$2,600、6人派對套餐$3,800(10％服務費另計)，凡點購套餐組合都可再獲得推推小鍋兌換券一張(市價$490)，讓媽媽能感受法式氛圍還能品嘗道地的南洋美味。

一年一度的女王節除了對媽媽表達感謝，王品旗下各品牌也使出渾身解數希望讓媽媽不管在店內或家中享用美味的同時，也能感受尊榮與寵愛，各品牌優惠整理如下，活動詳細規定也請參閱各品牌官網／粉絲頁。

(中時 )