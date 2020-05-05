國民黨中央委員連勝文受訪。（趙雙傑攝）

國民黨中央委員連勝文今天出任國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長，他表示與黨主席江啟臣、智庫執行長周守訓都是「斜槓中年」，除了自己的工作，也都希望在能力範圍內幫國民黨持續生存發展；未來會落實江主席的想法，推動更多年輕人才創業創新及就業。

國家政策研究基金會今天通過連勝文出任新董事，且擔任副董事長。他在下午現身受訪，對於一開始婉拒接任智庫副董事長，思考一個多月後才同意的關鍵，連勝文表示，現在是國民黨生存的關鍵，黨未來的發展必須靠更多人的幫忙，希望每個人都能不分年齡、職業來幫忙黨生存下去，在能力範圍內義務幫忙國民黨。

對於未來如何對於智庫做改變，連勝文說，江啟臣對智庫有一些想法，他會想辦法落實，希望推動更多青年創業和創新的發展，運用這庫這個平台來做，不只為國民黨，也可以為國家社會培養更多人才。

外界解讀連勝文可協助國民黨強化親美友中路線，連勝文表示，有關涉外事務的推動，仍要配合國民黨整體的策略與決定，智庫不可能自外於黨的運作，必須配合黨的決策。

至於如何協助高雄市長韓國瑜面臨罷免？連勝文說，他不太確定黨中央的策略是什麼，但他觀察現在好不容易疫情緩和，許多人希望能把精力用於修復或恢復元氣，畢竟瘟疫蔓延的過程，很多人受到傷害，包括生病或企業倒閉、失業等，這些民眾都希望政治退位，讓大家如何彌補遭到的損失，受到的傷害能夠復原，這是他認為較重要的事。

(中時 )