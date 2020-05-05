正在拆除中的台北市京華城百貨球體建築，下午在施工時突然引發火警，冒出陣濃煙，台北市消防局獲報後緊急出動大批人車前往灌救，由於起火點在球體內部，造成大量濃煙冒出，幸好當時內部沒人，消防局經過抽煙及灌水後，半小時內將火勢撲滅，目前正釐清起火原因當中。

(中時電子報)