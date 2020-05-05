京華城百貨拆除工程引火警 警消灌救無人受傷 17:002020/05/05 中時電子報 吳家詮 、 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京華城拆除工程悶燒火警，濃煙直竄天際。（民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正在拆除中的台北市京華城百貨球體建築，下午在施工時突然引發火警，冒出陣濃煙，台北市消防局獲報後緊急出動大批人車前往灌救，由於起火點在球體內部，造成大量濃煙冒出，幸好當時內部沒人，消防局經過抽煙及灌水後，半小時內將火勢撲滅，目前正釐清起火原因當中。 (中時電子報) #灌救 #京華城 #百貨 #濃煙 #冒出 也許您會感興趣 推薦閱讀 5天零確診 百貨業擴大促銷迎轉機 04:102020/05/01 產業．科技 今天又加零 百貨超市大推第二件0元 15:112020/05/01 財經 人潮回來了 百貨影城約增3成 04:102020/05/02 生活新聞 可寧衛高雄廠房冒火煙 環保局依法開罰 14:472020/05/02 社會 和美民宅1樓廚房大火 煙囪效應全棟嗆傷 11:382020/05/03 社會 「濃煙模型屋」讓民眾牢記火場逃生這樣應變 13:142020/05/03 生活 日本百貨業 面臨史無前例大衰退 21:232020/05/03 國際 人潮回流 百貨加碼促銷 04:102020/05/05 地方新聞 民生社區國宅凌晨火警住戶驚逃 1員警遭砸傷送醫 10:312020/05/05 社會 專家教你遇上火災怎麼辦 勿躲浴室、毛巾弄濕要擰乾才遮 16:462020/05/05 生活 社會熱門新聞 獨》派出所長主動脈剝離 搶救13小時病逝 - 社會 京華城百貨拆除工程引火警 警消灌救無人受傷 - 社會 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 新聞 閨蜜設局！少女遭11人拖進廁所 掌摑＋輪上8小時 - 社會 台塑也遭駭 不到三小時病毒抓到了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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