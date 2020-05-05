君品酒店自2月起陸續推出多個不同的國人超值優惠住房專案後，持續受到各界的好評，為再次感謝所有賓客對君品酒店的支持，即日起至2020年05月31日將再度強勢推出「米其林頤宮國人住房專案」，每日限量3組，專案內容除了可延遲退房至14：00，入住期間更直接贈送與房費等值的米其林三星頤宮中餐廳餐飲消費折抵。

君品表示，這檔促銷提供豪華客房、行政套房及君品套房三種不同房型選擇，餐飲贈送金額依照不同房型價格做變化，住多少就吃多少，最高可享12,800元抵用金，讓賓客享受低調奢華的星級客房，並同時大啖米其林三星頤宮中餐廳先知鴨、頤宮叉燒皇、宮保乾坤袋等經典料理，消費越多賺越多。

君品表示，豪華客房(雙人)買6,000送6,000、行政套房(雙人)買9,800送9,800、君品套房(雙人) 買12,800送12,800，每日限量3組，需於入住前兩天預訂，辦理入住時，需出示中華民國國民身分證、中華民國護照或外僑居留證等有效證件。

(中時 )