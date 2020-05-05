新北市樟樹國小附設幼兒園辦理「全融合教育」迄今逾10年，校方安排一般生、特教生共同上課，讓一般生增加同理心、特教生也能學習面對挑戰，效果卓越。教育局長張明文表示，新北市近年積極發展幼教，除不斷創新教育方式外，還預計在2022年前完成公幼增班100班。

樟樹國小為推廣全融合教育及防疫觀念，5日在校內舉辦「教育大肢體」活動，小朋友頭戴香蕉頭飾，手舞足蹈跳起健康操「我是香蕉人」，隨著音樂擺動，天真可愛的模樣令人直呼太可愛。

隨後校方安排牛奶斑與布丁班幼童玩闖關活動，藉由遊戲推廣「勤洗手」、「量體溫」、「正確戴口罩」、「生病不到校」、「環境要通風」防疫5原則，活動過程中，一般生也主動去照顧特教生，畫面令人動容。

謝主任指出，樟樹國小附幼最特別的地方是會將一般生與特教生併在一起上課，藉此機會教育一般生尊重特教生，另一方面也讓特教生與一般生交流並適應，以面對未來可能會遇到的挑戰。

張明文指出，早期的教育對孩子很重要，學童在這樣的環境與刺激下會逐步成長，進而學習到正確觀念與生活自理能力，這也是樟樹附幼的特色。

張明文表示，新北市極為重視幼教發展，除了嘗試創新教育之外，也將於108學年度至111學年度增設100班幼教班，減輕家長負擔。

(中時 )