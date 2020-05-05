錢櫃大火釀6死，北市消防局長吳俊鴻5日上午在市政會議間，口頭向市長柯文哲請辭，以示負責，且願提出書面請辭，台北市長柯文哲尚未准辭，表示靜待政風調查。對此，台北副市長黃珊珊表示，這是政務官負責任的表現。

黃珊珊指出，早上接到口頭請辭，這一個禮拜重點在於，先把責任相關事情釐清，政務官都有相關政治責任，提出相關請辭是一個負責的表現，市長態度，沒有做調查前不會輕易做決定。

黃珊珊認為，這個禮拜政風處做相關調查，接下來會提出相關失職人員懲處名單，接下來會民政委員會監督調查結果，這件事局長有他的立場，市長有他的想法，但不是為了說明什麼事情，而是為了要解決問題，所以重點是在這一個月內，將疏漏的缺失補強起來，包括解決目前稽查制度的漏洞等。

黃珊珊強調，經過這一周，市府會提出相關失職人員名單，懲處報告也會由廉政委員會監督整個調查結果。此外，柯文哲帶領市府團隊及三位副市長，針對沒有保護好市民致歉，市府感到慚愧，會檢討、也會改進，但相關責任不會迴避。

此外，為何一週之後才口頭請辭，是否承受相當大的壓力？政風調查是否沒有層級上限？黃珊珊說，政風的懲處調查沒有任何上限，至於吳俊鴻是政務官，什麼時候決定請辭，是他自己的選擇。

(中時 )