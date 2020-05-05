「『掌櫃智能櫃』這次的企劃超有意義，希望大家一起來做公益！」臉書上擁有逾250萬人粉絲喜愛的「那對夫妻」日前上傳最新影片，為「舊鞋救命」公益捐贈挑戰「夫妻斷捨離」。他們表示，有很多衣服已經很多年沒穿了，與其一直放在家裡，不如趁疫情期間，待在家時間變多，把一些鞋子衣服整理出來，捐出去做公益，為有需要的人盡一份力量。

影片中，夫妻倆整理了對方許久未穿的衣服和鞋子，每個人都只能保留一件，其他的都必須忍痛捐出去；他們將整理出來的衣物，打包裝箱後，拿到住家附近洗衣店內的「掌櫃智能櫃」寄出，整個捐贈過程簡單又直覺，而且還有「宅配轉櫃取」服務，讓忙碌的他們可以用掌櫃代收包裹，大讚「真的超方便！」

掌櫃智能櫃公關江欣潔指出，台灣各地的愛心滿滿，舊鞋救命服務上線兩年來，每月平均近5,000筆捐贈，消費者只要將二手物資（舊鞋、舊衣）妥善包裝後，到全台1,400個掌櫃櫃點，輸入資料並支付運費後就能捐出，整個流程不用一分鐘，且全程「零接觸」；每一筆捐贈掌櫃會再捐出10元給舊鞋救命協會，希望藉由籌募物資活動及善款，讓非洲民眾有鞋穿，也能助非營利組織一臂之力。

那對夫妻Kim和Nico透露，希望能透過這個有意義的活動，幫助更多有需要的人，這支影片上傳紛絲團短短3天，吸引萬人按讚響應，觀看人次突破30萬次，網友紛紛留言，「捐鞋舊鞋救命！大家一起做好事」、「我最近也在斷捨離」、「很有意義的一集👍蠻方便的！」、「謝謝你們告訴我有這麼方便的東西！」、「公益一波很棒！剛好我最近都在整理，以往都捐給慈濟，因為不知道要甚麼機構還能捐贈 感謝與掌櫃合作讓我知道有這個管道啦！」

(中時 )