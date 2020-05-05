橘子(6180)第1季合併營收為31.6億元，年增8％，主要受惠於《天堂M》新職業「神聖劍士」上市、《新楓之谷》及其他多款遊戲改版；營業毛利為12.3億元，年增1％，營業利益為5.1億元，年增15％，歸屬母公司業主稅後淨利為3.8億元，每股盈餘2.14元，五項財務指標均為6季以來最高。

第1季橘子集團由beanfun!串接各事業體資源，在春節期間由《天堂M》與橘子支付領軍，結合「神聖劍士」新職業改版，提供beanfun!寶箱兩千萬零用金與全通路消費折扣；2月因應台北電玩展取消，改在線上跨平台聯播「橘子線上嘉年華」Live Show，收攏集團內多種優惠好康，達25萬觀看人次、全平台觸及63萬人次，助攻會員成長。展望下半年，beanfun!將於暑假推出聯合行銷活動，深度串動遊戲、點數、支付、電商、認同卡等，並與多家策略伙伴展開合作，逐步建構線上線下生活圈，朝「玩家首選的行動生活入口」目標前進。

遊戲部分，第2季將有《天堂M》、《新楓之谷》與《罪惡童話：集體崩壞的公主》等多款遊戲陸續改版，第3季則將啟動經典IP大作《龍之谷：新世界》上市預熱。

樂點「IIO虛擬道具交易所」於第1季與《召喚圖板》合作，達成用戶間虛寶轉換及提領功能建置，推動beanfun!新會員轉換，GASH點數會員綁定人數亦穩定成長。第2季「IIO虛擬道具交易所」將優化beanfun!中背包與遊戲化功能，同時著眼GSAH點數購買、揪票通使用等消費者體驗與服務流程調校，目標成為最佳泛娛樂創新交易服務與體驗平台。

果核數位看準今年遠距辦工需求遽增，第1季起主打可快速建置備援、兼顧資安的「Amazing Thor智慧安全辦公室」解決方案，同時與以色列資安公司Reblaze合作真偽機器人流量辨識業務。第2季將鎖定國內遠距工作需求，提供企業客戶IaaS與SaaS雲端資安服務，發展新型智能資安產品。

(時報資訊)