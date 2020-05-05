新冠肺炎疫情打亂許多人的生活、工作，不少家庭的生計受衝擊，連帶也影響公益團體的勸募。友華(4120)捐出奶粉、營養補充品以及嬰幼兒清潔用品等物資，給家扶基金會全台八個中心，轉贈給有需要的弱勢家庭。

友華此次共捐贈食品營養事業群的卡洛塔妮、貝比卡兒、金愛斯佳等品牌，以及抗老化事業群下的愛斯康、MisterBaby等品牌產品，品項包括嬰幼兒奶粉、米麥精，和高鈣植物奶、什錦果麥等營養補充品，還有嬰幼兒洗髮精、洗髮沐浴慕斯等清潔產品，總數約三千多罐。

友華指出，從今年一月起加劇的新冠肺炎疫情，台灣放無薪假的人數一路攀升，不少家庭的生計受衝擊，社福團體也發現物資勸募受到影響。為幫助貧困家庭的嬰幼兒健康成長，友華捐贈此批營養品及清潔用品，請基金會社工轉贈到台北、花蓮、台東、屏東、嘉義、南投、基隆、北高雄等各中心有需要的兒少家庭手上，提供必需的營養補充，也減輕弱勢家庭的負擔。

(時報資訊)