「今天早上校門口有個很奇怪的男子， 根據警衛說之前似乎也有來過，他似乎在找機會想要在上學人潮多的時後進到校園中，不知道他想做甚麼，很怪異，重點是今天的服裝，全身穿著短袖運動服，背著書包，理著小平頭、戴口罩，身高約莫165cm左右，瘦瘦的，螢光黃綠色布鞋。」

今天在台北市各國小家長間一直轉傳這麼一封訊息，要家長留意子女就讀的學校，留意這麼一位年約30歲「怪怪男」出現，據指出，這名男子動機不明，但是穿著與他身份落差的國小校服，意圖混入學校，就會讓人擔心，台北市警局已通令各警分局加強保護學童安全。

據了解，今天上午這名怪怪男出現在台北市東區的光復國小前，還穿著光復國小的運動服，幸好今天學務主任跟量體溫的志工覺得這個人眼神怪怪的,沒有讓他有機會進校門，還請警衛跟保全注意他。

這名怪怪男穿國小校服徘徊校門外，動機不明。（讀者提供/吳家詮傳真）

據警衛說，這名男子進不去校門，後來就搭捷運走了. 八點多學校校長、主任再去巡視校外一圈，已經沒有看到他了。

目前校方將這名怪怪男照片印下來貼在警衛室提醒大家多留意，同時通報教育局，家長說，目前他沒有其他特別的行為，但我們還是要多注意， 都刻意穿光復的衣服來，圍著口罩， 很難不聯想他想做些什麼。

(中時電子報)