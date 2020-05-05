民進黨北市黨部主委選戰，由前立委薛凌對戰前北市議員王孝維，堪稱史上最激烈，先前才爆發雙方陣營互控送禮的爭議，如今網路暱稱「妖西」的社運人士劉敬文4日在臉書PO文指控，王孝維改過名、有前科背景，斥責民進黨沉淪。王孝維未有回應，王的資深幕僚則表示，抹黑手段很沒意義，不需理會。

劉敬文指出，江湖上傳言，王孝維早年混跡內湖南港一帶，但當時不叫王孝維，且曾有犯有前科，他不禁感嘆，現在的民進黨好像完全不在乎形象觀感，完全執政，什麼樣的人都可以推出來選，且王孝維曾投資過一家公司，該公司的負責人也不是普通人，有黑道及前科背景，建議王孝維最好公開說明。

劉敬文還說，王孝維還有其他傳聞就先不深究，但王的文宣上寫著「台北市立大學教育行政博士學歷」，他好奇上了碩博士論文的網站查了一下，結果是沒找到，另外據報導，王好像取得正國會和海派的力挺，他建議正國會表態力挺前，多了解一下，以免傷到自己，讓支持者失望。

針對妖西的指控，記者多次致電並傳訊給王孝維，未有回應。王孝維的林姓資深助理表示，她跟王認識10幾年，一直以來只知他叫王孝維，不知有改名，更不知有什麼案底，且身為政治人物，肯定黑白兩道都認識，不能說認識黑道就代表他就是黑道。

林姓資深助理說，用這種手段抹黑挺無趣的，不需要理會這個人，有智慧的人能分辨是非，呼籲有心人士不要利用媒體炒作臭酸的事，應用正面能量看待社會，她和王孝維一直在做社會服務，盡力而為。

(中時 )