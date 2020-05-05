暨大附中葉威廷能文能武，錄取暨大音樂飛揚組。（暨大附中提供／廖志晃南投傳真）

暨大附中學生葉威廷，在大學申請複審時，以一曲顛覆吉他演奏並強調節奏性的《Drifting》及自己的創作曲，獲得評審委員們的青睞，順利錄取心目中第一志願「國立暨南國際大學不分系」音樂飛揚組，全校師生們都為他感到興奮！

暨大附中校長張正彥表示，葉威廷的父親在新竹上班，母親留在埔里工作及照顧家人，因此，他一直大學能夠留在埔里讀暨大；葉威廷國中時期是學校拔河隊成員，曾代表學校參加全國拔河比賽榮獲冠軍；他在高一時，原本社團第一志願是參加羽球社但未選上，意外進入「吉他社」，卻發掘出自己的另一項天分與專長。

葉威廷參加吉他社後，經常主動練習5、6小時，課後及假日時間也透過上網看影片自學，在高二時用打工賺來的錢，參加吉他才藝班精進，當年參加JVC全國音樂比賽，就得到吉他組冠軍殊榮！

暑假期間，他到台中梨山的旅館打工彈吉他時，意外被邀請至2020台中花博演出，而在花博演出的經驗，看到觀眾的回響，累積成就感也成為他在音樂創作的動力，他認為或許無法用言語表達情感，但音樂可以是跨界的情感表達。

張正彥表示，葉威廷擁有拔河、足球、羽球等多元能力，也在音樂領域發揮高度的專業能力，受到大學端的高度肯定，相當不容易，期許他能夠在音樂專業上，不斷成長與發揮，也希望他能分享給學弟妹，讓每位同學都能把興趣與專業結合。

(中時 )