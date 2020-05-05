新冠疫情爆發後，多國都把矛頭指向最早爆發疫情的中國；美國直指病毒是來自武漢的實驗室，然而，澳洲總理莫里森則表示，新冠病毒很可能是來自中國的野生動物市場，與美方看法有出入。

《雪梨晨驅報》4日引述國內情報界消息報導，澳洲情報人員對美方說法抱持懷疑態度，也擔心華府的指控，可能導致調查未聚焦於更可能是疫情源頭的武漢華南海鮮批發市場。高級情報人員消息指，澳洲尚未收到有關病毒來自武漢實驗室的證據。

報導指，澳洲情報機關雖未排除武漢實驗室是疫源的可能性，但更傾向相信源頭是華南海鮮批發市場。莫里森政府內部的高級官員憂慮，疫源來自實驗室的說法，可能會妨礙澳洲展開獨立調查，也更難要求中國永久關閉野生動物市場。

澳媒先前披露，由美國、加拿大、英國、澳洲及紐西蘭組成的情報同盟「五眼聯盟」撰寫了有關新冠肺炎疫情的研究檔案，指中國有意隱藏或摧毀疫情爆發的證據。但《雪梨晨驅報》引述消息指，澳洲情報界指該份檔案主要是根據公開的新聞報導而撰寫，並不涉及情報單位獲得的資訊。

莫里森周二表示，他不排除任何可能性，但認為中國的濕貨市場或野生動物市場最可能是疫源。莫里森還說︰「最重要的是，我們要適當的檢視，透過透明的獨立調查去追溯源頭，以吸取教訓。」

(中時 )