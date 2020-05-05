台南生技業者研發不用削果皮也能吃果肉的100％台南鳳梨汁，台南市長黃偉哲豎起大拇指喊讚。(曹婷婷攝)

黃偉哲今日前往台南在地生技飲料廠參觀。(曹婷婷攝)

1顆鳳梨可生產2瓶200ml的100％鳳梨汁。(曹婷婷攝)

台南鳳梨採收已達6成，今年受新冠肺炎疫情影響，果農原本憂心疫情衝擊鳳梨外銷受阻，回流影響內銷，但台南透過加工、內銷等機制強化，目前產地價格每公斤16.6元、市場價格23元、外銷1公斤19元，價格平穩，永康區生技業者收購1.4萬噸加工，1顆鳳梨可生產2瓶200ml的100％鳳梨汁，免殺鳳梨也能輕鬆品嘗鳳梨。

「這可以說是台南第一『汁』！」永康區益全生技總經理王國全預計將向鴻大果菜運銷合作社收購20噸關廟金鑽鳳梨，目前收購14噸，並由成功大學南科研發中心輔導、研發百分百純鳳梨汁，不加一滴水，且有別於市售鳳梨汁濾掉纖維，無人工食品添加物、防腐劑，更保留果肉的膳食纖維，「就像是在吃鳳梨」，每天產量2000箱、可消化4.8噸鳳梨。

益全生技100％台南鳳梨汁今天正式上市，地方電視台搶頭香，率先認購1000箱，將捐贈南市府第一線防疫人員。消費者則可電洽（06）2339449轉214訂購，即日起至12日推出買1箱送1箱促銷，每箱原價1200元，凡購買1箱即可享有免運優惠。

台南市長黃偉哲指出，雖然因新冠肺炎疫情關係，有5％的產量無法外銷，轉往國內市場使用、消化，實質上沒有影響到價格，有賴於農特產品加工產業，透過製成果汁、果乾、酵素等健康飲品、食品，讓農民可以維持收益，這是非常感恩的事。

農業局指出，今年啟動鳳梨加工收購，申請量達2210公噸，實際收購量為413公噸，超過去年230噸，可望成長2倍。由於下個月將步入芒果產季，芒果產銷備受關注，農業局強調，已啟動因應小組即時監控，相較於鳳梨9成以上依賴出口大陸，芒果僅約5成，且芒果外銷分散，評估疫情趨緩，外銷可望逐步恢復正常。

(中時 )