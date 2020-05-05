據俄羅斯衛星通訊社5日報導，俄新冠病毒防疫指揮部向記者表示，全國確診病例一日新增1萬102例，累計達到15萬5370例，續居全球第7。俄羅斯已連續3天單日確診破萬，4日有1萬581人確診，3日則有1萬633人確診，創下單日新高紀錄。

衛星社5日引據消息指出：「全國新冠病毒感染確診病例最近一日新增10102例，波及83各地區，其中包括無症狀感染者4961例（占比49.1％）。」消息透露，全國累計確診15萬5370例，增長7.0％；波及85各地區。

俄新冠病毒防疫指揮部向記者表示，首都莫斯科市新冠病毒感染確診病例一日新增5714例；莫斯科州新增822例；第二大城聖彼得堡新增226例。消息指出：「各主體分布情況如下：莫斯科市新增5714例；莫斯科州新增822例；聖彼得堡新增226例。」

消息另顯示：「最近一日康復出院1770例，累計康復1萬9865例。」消息強調：「最近一日死亡95例，累計1451例。」

另據香港中通社4日報導，俄羅斯國防部網站發布消息稱，根據3月至5月3日對俄武裝部隊進行的新冠病毒檢測結果，1254名軍人被確診，其中1228人為軍事院校的軍人。目前有157人康復。

俄羅斯4日在首都莫斯科舉行勝利日空中閱兵綵排，為即將到來的勝利日空中閱兵做準備。今年是俄衛國戰爭勝利75周年。據塔斯社報導，共有75架戰機和直升機參加此次綵排，其中包括4架可攜帶「匕首」高超音速導彈系統的米格-31K戰鬥機、4架蘇-57俄第五代戰鬥機、A-50預警機、伊爾-76運輸機、圖-95MS戰略轟炸機、圖-160戰略轟炸機和米-8、米-2

8N武裝直升機等。

俄總統普丁在4月16日召開的俄聯邦安全會議成員會議上說，當前新冠疫情帶來的風險不允許俄在5月9日舉辦紀念衛國戰爭勝利75周年閱兵式，相關準備工作被迫推遲。4月28日，普丁宣布，5月9日當天俄部分城市將舉行空中閱兵並鳴放禮炮。

俄衛生部3日表示，專家認為新增病例攀升的原因有三個，分別是病毒檢測次數增多、各地新冠疫情蔓延、部分民眾未充分遵守防疫隔離規定。

俄羅斯消費者權益保護和公益監督局4日發布消息稱，歐亞經濟聯盟成員國起草了一份關於防止新冠病毒傳播的抗疫計劃草案，各成員國將採用統一方法進行實驗室研究，並建立共同的監測傳染病體系、培養人才、舉辦跨國演習，針對嚴重傳染病研發疫苗和檢測試劑。預計歐亞政府間委員會召開會議將審議這份文件。

(中時 )