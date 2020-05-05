最近幾天，大陸黃金不僅價格上漲，消費也快速升溫，在廣州的一些商場裡，100克投資金條甚至出現斷貨狀況，顧客中不乏出手闊綽的買家。比如廣東廣州市民朱先生就帶著家人前來挑選龍鳳鐲，而且不介意現在金價這麼高。

據央視財經報導，5月3日，大陸黃金的即時金價是每克380元（人民幣，下同），而去年5月3日，大陸黃金的即時金價是每克280元。

廣州有商場負責人表示，除了金飾，投資金條也大賣，如今，商場內不少品牌的100克投資金條已經斷貨。廣東廣州某百貨大樓負責人戴崇業說，前兩天有個客人在他們的兩家門店一共買了兩百萬元（約近9百萬元新台幣）的投資金條。

金價高，除了買金的市民多，前來賣金的也不少。廣東廣州市民周先生趁著假期帶了一條100克和一條50克金條到黃金公司賣金，他在2016年左右買的金條，那時候是230元一克，3日回收價是374元，「賺了好多。」而黃金回收工作人員指出，周先生一克差不多賺了150元，總共賺了超過2萬元。

有分析師表示，最近一年金價急升超過400美元，主要是受全球經濟疲軟、各國寬鬆貨幣政策以及新冠肺炎疫情等因素影響，下半年，金價有望再創新高。

(旺報 )