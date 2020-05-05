東元（1504）5日宣布，連續第六年獲台灣證券交易所「公司治理評鑑」前5％，是12家連續六年上榜的上市公司之一。外界認為，東元藉由獲證交所公司治理評鑑，尋求法人及股東支持修改公司章程案，並封殺寶佳集團向東元股東會所提現金減資10％。

證交所表示，新版公司治理藍圖將「強化公司治理評鑑效度」列為首項策略目標，持續推動上市櫃公司治理的健全發展。除此之外，此評鑑以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等四大類別來設計評鑑指標，而東元向來重視公司治理，各項評鑑表現優異，去年更設置公司治理主管，並於公司網站及年報說明職權範圍、當年度業務執行重點等，堪稱上市公司中的模範生。

東元指出，將以維護全體股東權益為優先，並堅持「誠信經營、落實公司治理、善盡社會責任、追求永續經營」的理念，追求公司永續發展。這項由主管機關評鑑的殊榮，正說明了東元在公司治理方面的成就，值得股東信賴，可以安心支持公司的立場與提案，為股東追求最大利益。

(工商 )